El volante colombiano de Universidad Católica, Bryan Rovira, conversó con Deportes en Agricultura y analizó lo que ha sido su primera temporada en el fútbol chileno, las expectativas de la selección colombiana de cara a las clasificatorias y la llegada de Nicolás Núñez a la banca de la UC.

“Nico (Núñez) ha sido muy claro en todo lo que ha querido plasmar en nosotros, en su idea. Nosotros sabemos lo que está pasando, los resultados no han llegado, pero seguimos con las ganas, el deseo, el convencimiento de poder comenzar y buscar la victoria que tanto necesitamos. Necesitamos sumar para poder estar en los puestos de arriba y estar peleando un torneo internacional«, aseguró.

Sobre su rendimiento con la camiseta cruzada, Rovira señaló que “siempre trato de ser muy autocrítico. El primer semestre fue muy irregular y no fue constante. Por ahí no conseguíamos la victoria y las cosas no salían y no fluían de la mejor manera en lo futbolístico. Ahora, con la llegada del profe Núñez, me ha dado la confianza y he intentado aportar el máximo desde donde me toque. Al final hay que acostumbrarse, la adaptación me costó un poquito. El fútbol era más intenso, un poquito de ida y vuelta, por ahí pudo haber pasado”.

Colombia y el sueño mundialista

El mediocampista cafetalero analizó los desafíos que le restan a Universidad Católica en esta temporada. “Los objetivos y las metas del club, independiente del técnico que llegue, la Católica siempre tiene que estar arriba peleando el campeonato. Hoy estamos un poco lejos, pero seguimos convencidos de que esto se revierte con resultados y tenemos que ir partido tras partido, sumar de a tres y estar en los puestos de arriba para pensar en cosas diferentes”, aseveró.

“Tácticamente es darle un poco de lectura a los partidos, leer el rival, ajustar esos detallas y estar más ajustados de la mitad hacia adelante. Entonces, eso también depende de nosotros, con información y lo que se trabaje durante la semana con el profe, lo que él quiere que nosotros plasmemos, pero también depende mucho de nosotros, darle una mayor lectura y ejecución a la idea”, analizó.

El jugador cruzado tuvo palabras para el juego de la UC, que no ha logrado marcar hace cinco partidos: “Nos estamos excediendo mucho en querer llegar lo más rápido posible a nuestros extremos, a nuestro nueve, pero yo creo que es la forma. Hay momentos del partido que te da para hacer un poco más de posesión, tener salidas más cómodas, como otras veces tienes más espacios y más facilidades de llegar lo más pronto posible a esa última cancha”.

Acerca del inicio de las Clasificatorias rumbo al Mundial de 2026, Rovira valoró la gestión del nuevo técnico de Colombia, el argentino Néstor Lorenzo. “Ha hecho un gran trabajo y le está apuntando a este nuevo proceso. Hay una materia muy importante, lo han mostrado en los partidos amistosos y siempre han dejado una muy buena imagen. Esperamos que ese proceso dé frutos y le deseamos siempre lo mejor”, sentenció.