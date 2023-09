Comparte

Que los últimos entrenadores de la Roja no han estado a la altura no es un misterio para nadie. Los números están a la vista y los fracasos en las clasificatorias para Rusia 2018 y Qatar 2022 lo evidencian. En esta ocasión, el ex técnico de Chile Martín Lasarte analizó los motivos del fracaso y apuntó a Marcelo Bielsa como uno de los responsables.

«Todos los entrenadores que vinimos después de Bielsa en Chile tuvimos problemas para plasmar nuestra idea porque se les metió en la idiosincrasia. Ya no les sale jugar a otra cosa», declaró a Radio Oriental 770 AM de Uruguay.

«Sacando a Isla es muy probable que el resto de los jugadores de Chile sean los mismos de la última fecha de Eliminatorias. Que fue hace un año y medio. No hay transición», agregó al respecto sobre el plantel de la Roja.

Cabe mencionar que después de la salida de Bielsa del banco de la Roja pasaron cinco entrenadores, entre los que destacan Jorge Sampaoli, que llevó a Chile al Mundial de Brasil 2014 y conquistó la Copa América 2015. Además, también dirigió Juan Antonio Pizzi quien, pese a no lograr boletos para el Mundial de Rusia 2018, conquistó la Copa Centenario y llegó a la final de la Copa Confederaciones 2017 con Chile.