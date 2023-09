Comparte

La árbitra nacional, Cindy Nahuelcoy, se refirió a la sanción de 30 partidos que recibió por parte del Tribunal de Disciplina de la ANFP por sus acusaciones contra su colega Leslie Vásquez y Julio Bascuñán.

“Fue duro. Me lo lloré todo, sufrí, me trataron como una delincuente y yo no maté a nadie”, dijo la jueza en conversación con Las Últimas Noticias.

“Solo denuncié algo que no me parecía correcto. Quizás la forma de hacer esa denuncia no fue la correcta, pero nada más. Solo me arrepiento de haber confiado en personas, en superiores, que luego me involucraron en un escándalo, me dieron la espalda y me entregaron. Nada más”, agregó.

“A mí me castigaron por denunciar algo que a mi parecer no era correcto”, insistió. Al ser consultado si sostiene sus acusaciones, Nahuelcoy apuntó que “claro, no soy una mentirosa”.

“Muchos árbitros me han dicho privadamente que me apoyan, que saben que yo hablé con la verdad. Pero obviamente no lo van a decir públicamente porque temen represalias, que todo lo que puedan decir se refleje en diciembre, cuando los profesores hacen las calificaciones. Y yo los entiendo”, indicó.

Por último, Nahuelcoy puso en duda su regreso al arbitraje. “No lo sé. De verdad es algo que hoy no pienso. Un año y medio es mucho tiempo. Quizás vuelva bien o quizás decida no volver”, afirmó.

“Está dentro de las posibilidades. Amo el arbitraje y renuncié a muchas cosas en mi vida por llegar adonde llegué. Pero tengo 35 años y me quedan teóricamente 10 para el retiro. No sé si en ese período me llene seguir arbitrando o me motive más hacer otras cosas, como los negocios, que es algo que me gusta mucho”, cerró.