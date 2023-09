El futbolista surcoreano del Tottenham, Son Heung-Min, fue protagonista de una curiosa escena. Es que el delantero se negó a tomarse una foto con una aficionada por una particular razón.

La fanática del futbolista tenía un celular Iphone, el cual se lo pasa a Son para que tome la fotografía, pero este se niega, pidiendo las disculpas correspondientes.

Este hecho llamó la atención, aunque según explicó Daily Mail tiene una razón: el futbolista es patrocinado por la marca Samsung. De hecho cuando la mujer le pasa un celular de esa marca, el surcoreano accede sin problemas.

Son couldn’t hold a fan’s iPhone because of his contract with Samsung 🫡 pic.twitter.com/JIthVZJ6Sp