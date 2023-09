Comparte

Tras el empate ante Colombia, el volante de la Roja Erick Pulgar hizo un balance positivo de las primeras jornadas rumbo al Mundial de Norteamérica 2026 y agradeció a Jorge Sampaoli, su DT en Flamengo, por su continuidad en la liga brasileña.

“Mejoramos bastante. Estamos conscientes de que hay que seguir trabajando porque necesitamos los puntos, sobre todo en casa. Y afuera hay que ser fuerte. Ahora a trabajar para seguir compitiendo”, dijo tras el partido en el Estadio Monumental.

Sobre su regularidad en Flamengo, Pulgar señaló que “me he sentido muy cómodo desde que llegó el profe Sampa, me dio la confianza que necesitaba. Me fui ganando el puesto y pude ser regular”.