No hay duda de que Christiane Endler, arquera del Olympique de Lyon, es una de las mejores jugadoras del mundo. Y no solo lo demuestra con su talento dentro del terreno de juego, sino que también con el reconocimiento del mundo del fútbol.

Es que la arquera chilena fue nuevamente, por quinta vez en su carrera, nominada a los premios The Best de la FIFA, junto a sus colegas Mackenzie Arnold (Australia); Ann-Katrin Berger (Alemania); Catalina Coll (España); Mary Earps (Inglaterra); Zecira Mušovic (Suecia) y Sandra Paños (España).

La FIFA argumentaron la nominación de Endler con que es la «guardameta con más partidos con la portería a cero en la Liga Francesa 2022-23, ganadora de la Liga Francesa 2022-23, de la Copa de Francia 2022-23 y de la Supercopa de Francia 2022».

Cabe recordar que el jurado compuesto por capitanes de selecciones nacionales, entrenadores, periodistas y aficionados de todo el mundo, tomará la decisión de la ganadora de este premio, el cual ya obtuvo la chilena en 2021.

Vote for your favourite NOW! 🗳️