El fallo de la Corte Suprema que declaró a las casas de apuestas deportivas online como ilegales y busca su bloqueo comienza a generar las primeras consecuencias. Es que según informó El Mercurio, cinco clubes del fútbol chileno cortarán sus vínculos contractuales con las casas de apuestas.

Se trata de Unión La Calera, Everton de Viña del Mar, Ñublense, Audax Italiano y Coquimbo Unido, quienes anunciaron el cese de su relación contractual con Betway.

De acuerdo a lo detallado por le medio anteriormente mencionado, la empresa 1190, intermediaria entre los mencionados elencos y la entidad de juegos de azar, informó a los clubes del fin de la relación de auspicio.

Sobre este tema, el presidente de Coquimbo Unido, Pablo Morales, dijo a la radio San Bartolomé que «ya no existe la intención de seguir publicitando Betway en la camiseta de Coquimbo Unido. Mientras no se regule el tema en Chile, nos han solicitado que no los publicitemos más hasta fin de año».

Recordemos que el ministro de Justicia, Luis Cordero, ya envió una advertencia: «Supondría que quienes reciban ingresos de casas de apuestas en línea, habiendo tomado conocimiento del fallo, deberían estar levantando el teléfono para llamar a sus abogados, para tener el memo de evaluación de riesgo legal al cual están expuestos».