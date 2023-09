Comparte

Rafael Nadal se encuentra en pleno proceso de recuperación para volver a competir en 2024. El mallorquín conversó con Movistar+ en una entrevista en la que abordó sus expectativas para el próximo año y la rivalidad con Novak Djokovic.

“Me gustaría volver a jugar, volver a ser competitivo. La ilusión no es volver y ganar Roland Garros o ganar Australia, que la gente no se confunda. Soy muy consciente de en la época que estoy de mi vida todo eso queda muy lejos”, comenzó diciendo el ex número uno del mundo.

“Dije que el próximo año posiblemente sea el último de mi carrera. Lo mantengo, pero no lo puedo confirmar al 100%. Creo que hay muchas posibilidades de que sí, porque sé cómo está mi cuerpo, pero no sé cómo estaré en cuatro meses”, añadió.

Cabe mencionar que Rafael Nadal disputó su último encuentro como profesional en el Abierto de Australia donde sufrió una lesión en el psoas de su pierna izquierda.

El español abordó lo que ha sido su rivalidad con Djokovic en los últimos años. “Los números son números. Respecto a títulos, Novak es el mejor de la historia y no hay nada que discutir. No tengo un ego tan grande para maquillar una realidad que no es”, aseguró Nadal.

“Le felicito por todo lo que está consiguiendo y eso no me causa ni un tipo de frustración. No voy a intentar querer ser lo que no soy. Digo esto muy satisfecho con lo que yo he hecho”, continuó.

“Creo que Novak lo vive de una manera más intensa que la que lo viví yo. Para él, hubiera sido una frustración más grande no conseguirlo. A lo mejor por eso lo consiguió”, sentenció el español.