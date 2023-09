Comparte

Arturo Vidal ya se hizo un espacio en la plataforma Twitch. El King, mientras se recupera de su lesión, se ha dedicado a hacer transmisiones diarias, donde habla de diferentes temas, como lo hizo en una especie de late del volante junto al influencer Cristián Donoso, en el cual armó el once del futuro de la Selección chilena.

«A mí me gustaría jugar con un 4-3-3, siempre llegando con mucha gente, presionado arriba, para que el otro equipo no salga jugando. Recuperar rápido, atacar y defender con mucha gente. Lo importante es el físico, es lo que tengo lo planificado con el gran profe Juan Ramírez, quien espero me ayude», comenzó contando Vidal.

Para luego indicar que su equipo comienza con Brayan Cortés en portería y en defensa «me gusta Kuscevic por derecha. Maripán para afuera nomás. Sierralta también me gusta, pero ahora va al mediocampo. Al uruguayo Saldivia de Colo-Colo lo nacionalizo».

Por otro lado, sobre los laterales, Vidal indicó que «está Matías Catalán, pero es mayor, Paulo Díaz igual. A Sierralta le he dado mil consejos, igual lo pongo…».

Luego, se preguntó: «¿Cuántos años tiene Guillermo Soto? Maduran muy tarde los jugadores. (Gabriel) Suazo es mayor. Me gusta mucho Thomas Galdames y por derecha Bruno Gutiérrez, hay que mirarlo mucho porque tiene calidad, porte y tiene que madurar un poco».

En tanto, en el sector del mediocampo, el King la tiene clara e incluye al volante de la U «Lucas Assadi, también a Javier Altamirano. Está (Víctor) Méndez y Marcelino Núñez que no pueden estar fuera».

Finalmente, en ataque mencionó a Bruno Barticciotto y complementó con que «Alexander Aravena también está para titular. Por la derecha pondría a Darío Osorio y como 9 a Damián Pizarro».

Al delantero de Colo-Colo le dedicó especiales palabras: «Será más que Chupete Suazo. Es más, será el mejor delantero, es mejor que todos. Tiene todo, velocidad, potencia, le falta lo último para definir».