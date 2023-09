Comparte

Christiane Endler alcanzó un hito sin precedentes en el fútbol femenino nacional. La portera chilena llegó a los 100 partidos oficiales con la Roja, siendo la primera mujer en conseguir esta marca en toda la historia.

La portera de Olympique de Lyon fue titular en el amistoso ante Nueva Zelanda, el cual se jugó a puertas cerradas en Quilín.

Si bien el encuentro no contó con la presencia de hinchas, tiene carácter oficial, por lo que la cinco veces nominada al Premio The Best alcanzó esta marca ante las ocenánicas.

De esta forma, Tiane se sumó al grupo de Gary Medel, Alexis Sánchez, Claudio Bravo, Arturo Vidal, Mauricio Isla, Gonzalo Jara, Jean Beausejour y Eduardo Vargas como los únicos futbolistas chilenos en jugar 100 partidos con la selección chilena.