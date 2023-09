Comparte

Rela Betis ha agarrado una racha negativa. El cuadro de Manuel Pellegrini no convence desde el juego y no gana hace tres partidos, lo que ha generado que en España se comience a hablar de una supuesta crisis. No obstante, en la previa del duelo ante el Granada, colista de LaLiga, el Ingeniero descartó este panorama.

“No hemos dejado malas sensaciones. Perdimos dos puntos con el Cádiz como le sucede a muchos equipos. No hay ninguna duda en lo que estamos haciendo y vamos por el camino correcto. El equipo llega física y mentalmente muy bien, no veo una falta de actitud, veo a un equipo que convierte al portero rival en el mejor jugador de su equipo. No estamos en una crisis importante”, indicó el chileno en conferencia de prensa.

Además, Pellegrini se refirió a las complicaciones que ha tenido durante este inicio de temporada con las lesiones y lo corto de su plantel.

“Gran parte del éxito de la temporada está en la confección de la plantilla. Lamentablemente nos quedamos con dos centrales con experiencia y Chadi Riad. Tenemos que enfrentar los partidos con lo que tenemos”, lamentó el Ingeniero, que tuvo que viajar con solo un central de experiencia -Germán Pezzella- y dos de la filial -Chadi Riad y Ricardo Visus.

Finalmente, sobre el rival de este jueves en LaLiga indicó que “Granada es un equipo que a lo mejor le ha costado un poco volver a ser de Primera pero tiene grandes jugadores y un técnico que hace jugar a sus jugadores. Ha marcado muchos goles también en las derrotas y no nos podemos descuidar”.