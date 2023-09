Comparte

En la previa del derbi entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid, donde los Colchoneros se impusieron por 3 a 1, una niña que usaba la camiseta del cuadro Merengue en las cercanías del estadio, estampada con el nombre de Vinicius Jr fue brutalmente agredida por ultras del Atleti. Hecho que LaLiga denunció a la fiscalía.

Una terrible situación que narró la tía de la niña en diálogo con el programa El Larguero de la Cadena SER: «Estábamos dando una vuelta por el Cívitas Metropolitano; había una quedada del frente Atlético y nos quedamos a verlo. Yo soy del Atlético desde que nací. Y empezaron a cantar «Vikingo, no», «mono», «negra de mierda». Y al principio te lo juro que no sabíamos que era por nosotros. Yo incluso miré para atrás pensando que estaban diciendo lo de fuera vikingos a algún grupo de chavales que estuvieran pasando por detrás. Nunca me hubiera imaginado que era por la niña. Hasta que se acercó un chaval, me dio unos golpes en el brazo. «Vete de aquí o vamos a matar a la niña de mierda». Bueno, bueno. Una barbaridad de insultos y de todo. Y de esto que levanta la vista y ves a muchísima gente, a una multitud muy grande de personas señalando a la niña, insultando a la niña, cantándole a la niña».

Este lamentable hecho generó secuelas en la pequeña hincha del Real: «Tenía un ataque de ansiedad terrible. La saqué lo antes posible de allí mientras se tapaba el escudo y la camiseta. La primera noche se despertó varias veces pensando que venían a por ella. Tenía muchas pesadillas. No sabe por qué ha pasado todo. Me ha dicho que por favor no la vuelva a llevar a un estadio».

Cabe consignar que la mujer también presentó una denuncia a la Policía Nacional, la cual refleja que sí hubo los insultos de «fuera vikingos de mierda, madridistas hijos de puta, iros de aquí que os vamos a partir la boca y os vamos a matar».