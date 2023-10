Comparte

Luego de marcar su primer triplete, darle el triunfo a su equipo y alcanzar los 101 goles con la camiseta de Universidad Católica, Fernando Zampedri se mostró muy emocionado por lo conseguido y destacó el trabajo de Alexander Aravena.

«Estoy muy feliz por conseguir los tres puntos, lo necesitábamos. El equipo tiene un carácter enorme para jugar este partido. La verdad es que agradecido por la entrega del equipo», comenzó diciendo el goleador de la UC.

«En lo personal, con los goles la verdad es que es algo soñado, se me pone la piel de gallina cada vez que hablo de esto; recién quise ver un video y no pude porque es demasiado, es mucho. Ya cuando esté más tranquilo en mi casa y se me bajará un poco lo que fue hoy, voy a poder disfrutarlo», añadió.

También tuvo palabras para lo que fue el primer hat-trick de su carrera. «El futbol te sorprende con estas cosas. Obviamente uno trabaja para eso pero es un poco lo lindo del fútbol. Que hoy pueda hacer un hat-trick en mi gol número 100, después pasar al 101, totalmente feliz. Me emociona, son cosas muy lindas», expresó el capitán cruzado.

En la misma línea señaló que «estas cosas tiene el fútbol que te sorprende. Para mi ayer fue un día especial de renovar con Católica y al siguiente día viene el hat-trick y paso los 100, la verdad es que no hay explicación. Es muy lindo lo que estoy viviendo».

«Trabajando para eso, totalmente agradecido de mis compañeros que son parte de todos estos goles. Ellos van a estar siempre en cada uno de los goles. El trabajo constante paga siempre así es que a seguir por esa línea», complementó.

También tuvo palabras para el apoyo desde el primer día por parte de los hinchas cruzados. «Le agradezco mucho a la gente. Nos ha tratado muy bien a mi familia, a mi. Nos abrieron las puertas de su casa, nos brindaron su cariño y estoy totalmente agradecido por el apoyo de siempre, tanto al equipo, a mi, así que nada, esperemos seguir consiguiendo logros».

«Alexander es un gran jugador. Está en otro nivel y obviamente el fútbol chileno se debe poner contento con la aparición de él. Hace un tiempo atrás viene trabajando mucho para que se le dé este momento y ojalá tenga la posibilidad de, seguramente se le va a dar, que se le abran las puertas en el exterior para seguir creciendo en este deporte», sentenció.