Este viernes 13 y sábado 14 de octubre se desarrollará el Máster de Boulder en el Parque Bicentenario de Vitacura, el mejor torneo de escalada de todo el continente donde todos los años llegan al país atletas internacionales para vivir esta gran competencia.

Esta será la 14º versión del torneo, que reunirá a los mejores escaladores de Chile, resultado de los ocho Pre Masters que se realizaron en diferentes ciudades del país desde Arica a Punta Arenas.

Serán 180 deportistas que dejarán todo en la competencia para quedarse con el primer lugar, donde destacan el nacional Joaquín Urrutia y el peruano Diego Lequerica, donde ambos también estarán en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. Elías Arriagada, de Alemania, también será uno de los atletas que dará que hablar en el torneo.

Patricio Jarpa, Marketing Communication Manager de The North Face Chile señaló el rol que tendrá el torneo en la escalada nacional. “El Máster de Boulder es uno de los campeonatos de escalada más importantes de Sudamérica. Hicimos clasificatorias en todo el país, buscando a los mejores de Chile, por lo que esperamos un alto nivel competitivo. La gente puede ir en familia o con sus amigos a disfrutar gratamente”, comentó.

Para todos los que quieran asistir al evento, lo podrán hacer sin problemas debido a que la entrada será gratuita y habrán diferentes actividades para disfrutar. Se desarrollarán shows en vivo de Fernando Milagros, Bronko Yotte y Red Bull Batalla, donde además habrán diferentes puestos de bebidas, cervezas, alimentos y food trucks, todo para que sea una jornada llena de buena energía.

No pierdas la oportunidad de vivir la mayor competencia de escalada de Sudamérica y asistir a un tremendo evento deportivo y lleno de competitividad. Para más información, no dudes en ingresar a https://www.thenorthface.cl/ o revisar las redes sociales de The North Face Chile.