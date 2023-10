Comparte

El medidor de la marcha femenina, Marcelo Ithurralde, explicó los motivos del bochornoso error en la distancia de la competencia durante Santiago 2023 y asumió toda la responsabilidad por lo ocurrido.

En conversación con El Mercurio, Ithurralde señaló que “Llevo 15 años en esto y es primera vez que me pasa. Me equivoqué. Yo no vi la… yo tenía las marcas realizadas, había varias… era de noche y puse mal la marca, no la… esa es un error mío”.

“Soy el responsable, no le den más vueltas. No le podemos echar la culpa a otro si yo no chequeé lo que hizo la gente que colocó los conos, fue culpa mía”, sentenció.