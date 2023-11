Comparte

El capitán de la selección Argentina, Lionel Messi, aseguró que cuando ve el número 10 inmediatamente se le viene a la cabeza Diego Armando Maradona y señaló que “todos querían ser como él, si bien ninguno llegó a serlo”, durante una conversación con Zinedine Zidane en la ciudad de Miami.

“Para nosotros los argentinos el 10 es un número muy especial, porque ves el 10 y se te viene Maradona a la cabeza. Queríamos ser como él, si bien después ninguno llegó a ser como él, el deseo era ese. Maradona era el 10 y el jugador que admirábamos”, aseguró el ganador del Balón de Oro 2023.

“Yo a Diego lo vi poco, cuando fue a Newell’s en su etapa final tenía seis o siete años y no me acuerdo, igual que el Mundial de 1994. Era chico, no recuerdo mucho. Después vi videos. Es nuestro referente, nuestro ídolo. Para nosotros Diego es algo muy fuerte que va a seguir estando por muchísimos años más, no tengo dudas. Mis hijos saben de Diego sin haberlo visto nunca, por vídeo, por lo que contamos”, añadió.

Al analizar el fútbol moderno, Messi expresó que el 10 es una posición que poco a poco se ha ido perdiendo, además de contar su admiración por Pablo Aimar y Juan Román Riquelme, dos exponentes trasandinos que jugaban en ese sector de la cancha.

“Se perdió mucho ahora. La posición que tenía antes reflejaba que era el enganche, ahora con el 4-3-3 o el 4-2-2, es verdad que quedan pocos. El 10 nuestro, que caracterizaba al 10 argentino, Riquelme, Aimar, hay pocos o no hay. El 10 no entra en esos sistemas o es difícil meterlo. Por eso se perdió la formación de esos jugadores”, sentenció.

Además, Messi detalló que sufrió por no poder jugar con la 10 en la espalda mientras estuvo en el PSG.

“Cuando me tocó estar en París, no tenía la 10. Estaba acostumbrado a usarlo, si bien no me importaba y no pasaba nada, sí que extrañaba mucho no tenerlo. Luego me fui acostumbrando, porque yo debuté con el 30”, señaló.

“Te admiro muchísimo, no tuvimos la suerte de jugar juntos, sí enfrentarnos un poquito. Siempre respeto y admiración por lo que hiciste y seguiste haciendo”, le dijo la Pulga a Zidane.

“Para mí es uno de los más grandes de la historia, siempre lo admiré, lo seguí mucho en Real Madrid, lo sufrí porque yo era del Madrid. El siempre fue un jugador diferente, elegante, alto, magia, tenía todo. Me acuerdo el gol a Bayer Leverkusen, los goles del Mundial, la ruleta”, añadió.