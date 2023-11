Luis Manuel Díaz, padre del futbolista colombiano de Liverpool, Luis Díaz, fue liberado por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) tras doce días secuestrado.

De acuerdo a la información de medios de comunicación colombianos, el padre del jugador fue entregado a una comisión humanitaria de la ONU y la iglesia católica cerca de la localidad de Barrancas.

Los padres de Luis Díaz fueron secuestrados el pasado 28 de octubre. Y si bien su madre, Cilenis Marulanda fue liberada a las pocas horas de ser raptada, recién este jueves fue el turno de Luis Manuel Díaz.

El hombre será trasladado en las próximas horas en helicóptero a Valledupar, capital del departamento del César.

🚨 Luis Manuel Díaz, Lucho’s father, has been released today after spending the last 12 days kidnapped in Colombia.

He’s with the police now after being released, as @VickyDavilaH reports.

Wonderful news for Luis Díaz; his dad and mom are finally both free and safe. pic.twitter.com/VjYxPlx60p

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 9, 2023