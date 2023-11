Comparte

Una nueva mancha salpica al Team Chile tras su gran participación en Santiago 2023. Esta vez, de la mano del básquetbol 3×3, donde Julius Holt acusó a la Federación de Básquetbol de Chile (Febachile) por graves irregularidades en la conformación del equipo que logró la plata en los Panamericanos.

Nepotismo y manipulación del ranking FIBA destacan en los dichos de Holt a Deportes 13. “Tengo entendido que la citación la hace la Federación, pero si le preguntas a cualquier persona del círculo, nadie sabe. Antes era por ranking, ibas a los torneos e ibas sumando puntos”, aseguró.

“La Federación arma las citaciones a puertas cerradas”, añadió, y apuntó sus dardos contra Irán Arcos, presidente de la institución, por haber utilizado su influencia para incluir a su hijo Daniel en la nómina.

“Llevaron al hijo del presidente sin ningún mérito. Hace un año lo pusieron en un equipo, salieron terceros y casi no jugó. Es poco ético. Está bien que quieras cumplirle el deseo a tu hijo, pero no puedes estar inventando torneos”, expresó.

“Si él hubiera estado a la altura, me quedo callado porque me tapó la boca y jugó bien, pero no es la realidad. Se debería llevar a los mejores. Descártame a mí; seré campeón y todo, pero hacer malas prácticas no va en el deporte”, señaló.

El basquetbolista expresó que esto “no es algo personal contra Daniel”, pues “él ha dicho que somos homofóbicos en el básquetbol y es mentira. Se están haciendo cosas sin ética cuando debe priorizarse el mérito deportivo”.

Arcos salió en su defensa en el medio citado y dijo que “Me sorprende que le den atención a un comentario de alguien que con solo ver su prontuario ha perjudicado fuertemente nuestro deporte y quiere seguir haciéndolo”.

“Los resultados hablan por sí solos, en las dos únicas medallas internacionales de 3×3 adulto varones he sido protagonista y tengo mérito correspondiente como para darle atención a una queja de alguien que siempre quiere hacer daño”, explicó.

Torneos falsos y discriminación

“La Federación está inventando campeonatos, y subiéndolos a la plataforma de la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA). Sé que con esto quizás no juegue nunca más en el 3×3, pero que tengan una lección para que hagan las cosas bien. El 3×3 va a tener mucho auge, pero hay que eliminar este tipo de prácticas”, denunció Holt.

“Me enteré que el encargado de 3×3, René González, le estaba diciendo a chicos que digan que el torneo se hizo. Hay una manipulación gravísima”, detalló.

“Llegar al punto de inventar un torneo, subirlo a la plataforma de la FIBA con resultados y darles puntos a cuatro personas —independientemente de quiénes sean— es mucho. Lo moldean como quieren. Están inventando torneos para que vayan personas a su gusto y eso no se hace. Casualmente siempre está el hijo del presidente y tres más”, añadió.

Holt tuvo una acusación por abuso sexual en los Juegos Sudamericanos de 2014, de la que salió absuelto, pero acusa rencor por parte de la Federación: “Están mezclando cosas y no sé por qué no estoy en la selección. Lo único que se me viene a la cabeza es que está Irán Arcos y su hijo Daniel es amigo de la supuesta víctima del caso”.

“Hay discriminación porque me apuntan como si hubiese violado a alguien. Hubo un proceso, salí inocente y me pagaron 24 millones de pesos. Estoy apuntado por la Federación. La única forma de que yo esté en la selección es en el 3×3 porque en el 5×5 no me van a llamar nunca más. Tenía que ser campeón de todo y lo hice. Lo cumplí, pero me están cortando las alas por algo personal”, explicó.