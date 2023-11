Comparte

Gabriel Suazo se revindicó del gol que se perdió en Anfield y completó un destacado partido frente al Liverpool en Francia con el Toulouse, donde los Lilas consiguieron un histórico triunfo.

En ese sentido, el exjugador de Colo-Colo hizo una publicación en sus redes sociales, la cual tituló «Resiliencia».

«Una palabra que la tengo y la tendré siempre dentro de mí. Hace dos semanas me tocó caer, pero cuando caigo no hago más que sacudirme e ir de nuevo. Hoy me tocó dar un pase decisivo para un triunfo HISTÓRICO», escribió el lateral chileno.

Asimismo, agregó que «el fútbol y la vida son así, pero cuando te toca caer y estar abajo lo único que puedes hacer es aprender y levantarte para seguir».

«Gracias a los fans por todo, este triunfo histórico es para ustedes», complementó.