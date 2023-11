Comparte

El atacante chileno Darío Osorio explicó los motivos por los que se inclinó arribar al Midtjylland danés, club donde ya ha marcado tres goles en la presente temporada.

“Hubo muchos rumores y poco interés en mí, pero nada de eso condujo a nada concreto. Entonces mi agente me llamó un día y me dijo que el FC Midtjylland estaba interesado en mí. Tuvimos una charla por Zoom, donde nos mostraron las instalaciones, nos contaron su forma de jugar, su cultura y su historia”, dijo en conversación con TipsBladet.

“No sabía mucho del club, así que investigué un poco. Los busqué en Google y pude leer que el club era conocido por trabajar con jugadores jóvenes, dándoles oportunidades y haciéndolos triunfar. Y esa fue probablemente la razón más importante por la que elegí mudarme aquí”, añadió.

Sobre su traspaso al fútbol danés, Osorio explicó que “no es que elegí a Midtjylland porque imaginaba que sería fácil unirme al equipo. Pero tenía la idea de que la adaptación aquí sería más fácil (que en otros equipos). Es un equipo joven y un club que hace mucho para que los nuevos jugadores se sientan bienvenidos y como en casa. Tiene experiencia trabajando con jugadores jóvenes e interactuando con ellos como proyectos”.

Por último, fue consultado si era una presión ser el jugador más caro en la historia del club. “No me motiva ni me pone presión adicional. La verdad es que ni lo sabía, pero claro, no, no es algo que me empuje o me motive en sí mismo”.