Yasmani Acosta, luchador de Team Chile, pasó por una situación similar hace ocho años y hoy aconseja a sus coterráneos, quienes tras los Juegos Panamericanos se quedaron en Chile a pedir asilo.

En diálogo con Las Últimas Noticias, Acosta cuenta que hace ocho años se quedó en Chile tras haber viajado por un torneo. En ese momento, señala que «les dije a mi hermano y a mi mamá ‘no me vayan a buscar al aeropuerto porque yo no voy a regresar de Chile’. Fue muy, muy difícil».

Ya en nuestro país tenía todo arreglado con el exluchador nacional Andrés Ayub, quien viajaba constantemente a Cuba a entrenar.

«Le pregunté ‘¿crees que podría encontrar trabajo si me quedo en Santiago?’ Tanía tanto miedo que esperaba que me dijera que no. Lo que más me atormentaba era que durante ocho años no podría regresar a la isla, aunque le pasara algo a mi madre y a mi hermano», explicó Yasmani Acosta.

Finalmente, indicó que la noche anterior a La Habana se escapó del hotal y afuera lo esperaba Ayub.

«Fue una época dura. Me di cuenta de que era un cero a la izquierda. Lo único que sabía en la vida era luchar. Me alimentaba mal porque no sabía hacer siquiera un huevo frito. Y el miedo siempre estaba presenta. Por eso, si les pudiera dar un consejo a los atletas que se escaparon de la delegación les diría que no pierdan la esperanza, que al final vale la pena», concluyó Acosta.