El lateral izquierdo de la selección chilena, Gabriel Suazo, anticipó el duelo ante Paraguay por las Clasificatorias y valoró la primera nominación a la Roja adulta del joven delantero de Colo-Colo Damián Pizarro.

“Para mí Damián ha demostrado tanto en el Campeonato Nacional como en Copa Libertadores o en los Panamericanos, que está para competir y que es decisión del técnico si él era llamado o no. Pero yo lo veía en condiciones de poder estar acá y se lo comenté el mes anterior. Le dije que él debería estar acá, que se preparara, que trabajara porque ese tiene que ser su objetivo y lo cumplió ahora”, dijo en conferencia de prensa.

“Si te soy sincero no me sorprende (su nominación) porque lo conozco y sé la calidad de jugador que es. Con 15 años entrenaba con nosotros y aguantaba a los centrales, algo que yo no había visto nunca y dije ‘si sigue así va a llegar pronto a jugar con nosotros, con el plantel y va a llegar a una selección nacional seguro’ y así fue”, agregó.

“Hoy está mucho más consolidado. Obviamente le falta crecer mucho todavía y eso lo tenemos claro, pero para eso nosotros también tenemos que ayudarlo dentro de la cancha y fuera de ella para que siga creciendo porque puede ser un aporte muy grande para nuestra selección”, insistió.

Duelo ante Paraguay

Sobre el trascendental duelo ante Paraguay, en tanto, el jugador de Toulousse señaló que “hoy cualquier rival que enfrentamos en Clasificatorias es muy complicado, muy difícil. Se han equiparado bastante las Clasificatorias… ganas un partido y puedes meterte tercero o cuarto, pero pierdes uno y quedas fuera de la clasificación”.

“Nosotros sabemos y tenemos conocimiento de eso, pero aquí la gran mayoría por no decir todos los jugadores que estamos acá convivimos día a día con la presión y la sensación de tener que ganar. Enfrentaremos ese partido de la mejor forma, sabiendo las fortalezas que tiene Paraguay para poder contrarrestarlas, pero también sabiendo las armas que tenemos nosotros para poder hacerles daño”, añadió.

Por último, Suazo indicó que Paraguay “es un equipo que tiene jugadores por la banda con mucho juego uno contra uno, con mucha velocidad, que en contraataque si te equivocas en salir jugando te pueden hacer daño. En ese sentido tenemos que estar concentrados al máximo. También sabemos que son fuertes en los balones detenidos, eso no es ningún misterio en todos sus años de selección siempre ha sido así. Y más que centrarnos en todas sus fortalezas tenemos que centrarnos en las nuestras que creo que es muy importante jugando de local demostrar de lo que somos como selección y cómo podemos ganarles con nuestro fútbol”.