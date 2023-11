Comparte

La atleta nacional Francisca Mardones se prepara para su estreno en los Juegos Parapanamericanos de Santiago 2023, donde competirá en el lanzamiento de la jabalina y la bala. En esta última disciplina, es campeona paralímpica (Tokio 2020) y récord mundial.

Mardones, que recibe apoyo del programa Embajadores Deportivos McDonald’s, anticipó su participación en los Juegos Parapanamericanos contando que “es la primera competencia que voy a vivir donde mi hija va a estar en las gradas. A pesar que todavía es muy pequeña, para mí va a ser muy especial y es un lindo incentivo saber que ella va a estar ahí”.

La deportista nacional, que viene de colgarse la medalla de plata en el Mundial de Para Atletismo de París 2023, expresó que “lo que más me ha costado de todo esto es tener que rendir cuando no has dormido bien en la noche. He pasado muchas noches con el sueño cortado justamente por darle la mayor atención a Sarita”.

Mardones estará compitiendo en los Juegos Parapanamericanos de Santiago 2023, donde buscará seguir haciendo historia para nuestro país.