Nicolás Jarry le dio una gran noticia al tenis nacional. Es que debido a su gran temporada y el lugar que ocupa en el ranking ATP (19°), Chile se clasificó de forma inédita a la segunda edición de la United Cup, torneo mixto que se jugará desde el 29 de diciembre en Australia.

Cabe destacar que para esta competencia se clasifican los mejores seis países gracias al ranking ATP, seis países por ranking WTA y otros seis países por ranking combinado (mejor jugador ATP y jugadora WTA).

De hecho, hace un mes ya se conocían a 16 de los 18 participantes. Esto tenía que ver con que habían varios que se repetían, por lo que hubo que ir corriendo la lista y durante esta jornada se conoció que Brasil y Chile eran los últimos clasificados.

De esta forma, Chile compondrá el Grupo B, el cual comparte con Grecia y Canadá, con quienes se enfrentará en dos partidos individuales masculinos, dos femeninos y un doble mixto.

Finalmente, de acuerdo a lo señalado por el sitio oficial del torneo, los representantes de nuestro país serán Nicolás Jarry (19°), Tomás Barrios (104°), Alejandro Tabilo (105°), Daniela Seguel (662° de la WTA) y Fernanda Labraña (774°).

