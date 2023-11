Comparte

El director técnico de Universidad Católica, Nicolás Núñez, analizó lo realizado por Nicolás Córdoba al mando de la selección chilena y abordó la posibilidad de que el entrenador continúe en la banca de la Roja.

“Soy amigo de Nico hace bastante tiempo y la verdad es que no me llama la atención ni me sorprende su capacidad en que en tan corto tiempo haya podido impregnar desde el juego una forma al equipo que creo que se sintió cómodo”, dijo en conferencia de prensa.

“Me encanta su intención de juego, pero no sé si sea lo mejor para él. Yo lo miro como amigo y no sé si sea lo mejor para él”, completó.