Tras su regreso a las canchas en el empate 2-2 ante River Plate, el defensor de Colo-Colo Emiliano Amor recordó la lesión que sufrió a fines del 2022 y que lo tuvo alejado de la actividad durante varios meses.

“En un giro del delantero el tobillo me toca el suelo. Sentí un dolor muy grande e intenté seguir, pero el dolor era mucho y no podía. Pensé que era un esguince, pero cuando fuimos a hacer el estudio vimos que el tendón había sufrido una mini rotura, pero nada grave”, relató a los canales oficiales del club.

“Mi cabeza estaba bien, hasta que llega el día de la pretemporada. Con Gustavo hablamos de no empezar de una, sino que algo más tranquilo para adaptarme. En un pase totalmente normal, en una recepción, me doblé el tobillo otra vez. Algo tan básico como eso hizo que se me doblara de vuelta y muy feo”, agregó.

En ese sentido, Amor contó que “hacer lo que ya habíamos hecho no era lógico, era repetir lo mismo para el mismo efecto. Era más incertidumbre, mucho enojo, frustración. Fue uno de los momentos más feo que viví. Estuve cinco semanas sin poder pisar, mi mujer se portó bárbaro. Ver a mi hija preguntando por qué no estaba en la tele jugando fue difícil, pero un combustible también”.

Para su regreso a las canchas, Amor afirmó que “me preparé como si fuera la final de Champions. Era mi primer amistoso, no estaba tan seguro y todos lo entendían, me intentaban ayudar. No iba a ser lo del año pasado, quería medirme contra rivales. Un punto grande fueron los amistosos que jugué para sentirme al 100 por ciento”.

Por último, reconoció estar “emocionado, contento. Mis compañeros me ayudaron mucho. Todos me ayudaron un montón. El cuerpo técnico y mis compañeros, la verdad que tengo que agradecerles a todos ellos y mi familia. Toda la mierda la pude convertir en combustible. Toda la mierda que mastiqué este año ahora es todo disfrute. Gracias a la gente por el apoyo”.