Una de las grandes figuras de Colo-Colo en la victoria por 0 a 1 ante Audax italiano fue Carlos Palacios, quien se refirió al triunfo, la posibilidad de título y las agresiones que sufrió Marcelo Díaz por parte de los barrista del cuadro albo.

En primera instancia, la Joya habló sobre la lucha por el título, donde quedaron a dos puntos de Cobresal el líder: “Sabemos que Colo-Colo siempre tiene que estar en Copa Libertadores. Ese es uno de los objetivos principales, pero pensamos en el título. Está la opción y mientras sea así no nos daremos por vencidos. Estar en Libertadores es el primer objetivo y de ahí luchar por el campeonato”.

Además, insistió en que “no está perdido el torneo y tenemos la ilusión que se nos pueda dar. Vamos a luchar hasta el último y tratar de dejar a Colo-Colo en lo más alto como siempre”.

Finalmente, sobre los constantes lanzamientos de proyectiles contra el ex Universidad de Chile Marcelo Díaz, comentó que “en todas las canchas, cuando uno va a jugar, pasa. Cuando a nosotros nos tocó jugar de visita contra el equipo que a él le gusta -Universidad de Chile- también me tiraron de todo y yo no dije nada. Es parte del fútbol, es parte del folclore del fútbol y eso es lo que lo hace lindo”.