La carrera de Alexis Sánchez con la Roja está a escrita a punta de goles, gambetas y récords rotos, tanto a nivel colectivo como individual. Recientemente repasó los mejores momentos con la camiseta de Chile en una entrevista en la que se mostró satisfecho por lo logrado en la selección.

Dentro de su palmarés cuanta con ser el máximo anotador en la historia de nuestro país con 52 goles. Además, es el máximo asistidor (41) y uno de los jugadores que más veces saltó a la cancha con la Roja: 160 partidos.

En conversación con Inter TV, Alexis señaló que «todavía no dimensiono lo que he hecho con la selección. He roto todos los récords: más goles, más asistencias. No me falta nada en la selección. Mira lo que he hecho con mi carrera».

En ese sentido, Maravilla manifestó que aún sigue vigente en la Roja. «Todavía estoy en la selección, todavía juego, estoy en forma, me siento muy bien. No lo dimensiono, un día te lo diré cuando deje de jugar al fútbol, te diré, quiero que alguno haga un récord como he hecho yo o más».