Las arcas del fútbol chileno comienzan a sanearse. O eso se espera con la gran inyección económica que significa la indemnización que recibirá la Federación de Fútbol de Chile por parte de la marca Nike debido a un incumplimiento de contrato.

De acuerdo a lo publicado por La Tercera, al trato se llegó luego de un arbitraje en New York entre la representación chilena y la marca deportiva. La compensación económica que recibirán en Quilín asciende a los 10 millones de dólares, aproximadamente.

Cabe recordar que esta disputa con la marca deportiva que vestía a La Roja desde 2015 duró un total de dos años y se dio tras el no pago de una cuota a la ANFP correspondiente al periodo de julio del 2019 y julio del 2020.

La cuota adeudada y que desencadenó en la demanda de la ANFP era de siete millones de dólares anuales, los cuales se iban a abonar tras el Mundial de Qatar 2022, si es que Chile clasificaba.

En tanto, desde Nike se defendieron con que la ANFP actuó de forma “abusiva” y de “mala fe”, asegurando que no suscribió al contrato aludido, además de indicar que La Roja no había cumplido una de las cláusulas, la cual estaba relacionada con jugar como mínimo diez partidos por temporada. Sin embargo, Chile no pudo llegar a esos diez partidos debido al Estallido Social y la Pandemia del Covid-19.

De esta forma, y tras dos años de presentación de argumentos, donde dirigentes de la Federación iban y venían desde Estados Unidos, terminaron sacando una jugosa cantidad de dinero para salvar un año que parecía terminaría con números rojos. O cerca de eso.