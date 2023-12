Comparte

El capitán y referente de la selección argentina, Lionel Messi, abordó distintas polémicas que se suscitaron en el último tiempo y dejó entre abierta la posibilidad de disputar el próximo Mundial de Estados Unidos, México y Canadá de 2026.

«No pienso en el Mundial ni tampoco digo cien por ciento que no voy a estar, porque puede pasar de todo. Por edad y por situaciones, lo más normal es que no esté. Después se verá hasta dónde. Capaz que nos va bien en la Copa América y se da todo para que sigamos. Capaz que no, qué se yo. No puedo decir si sigo o no, pero siendo realista, es difícil», aseguró en la serie de Star +, Campeones.

«El tiempo dirá si estoy o no. Es una realidad que voy a llegar con una edad que normalmente no me dé para jugar el Mundial y por eso dije que no creía que iba a estar. Parecía que después del Mundial ya estaba todo y me retiraba, pero todo lo contrario. Ahora quiero estar acá más que nunca«, añadió la Pulga.

«Después de haber pasado tantos años sufriendo, hoy que estamos viviendo un momento especial que no había vivido nunca con la selección; quiero disfrutarlo. Disfruto venir a Argentina, estar acá. Me siento bien dentro del grupo, lo disfruto. Hay un grupo muy unido, muy sano el cual disfruta de estar junto. Quiero aprovechar todo eso sin pensar en dos o tres años, que en el fútbol es muchísimo», apuntó el capitán de Argentina.

Al ser consultado sobre una particular jugada que ocurrió en el duelo entre Argentina y Polonia, en el Mundial de Qatar, en la que el argentino se devolvió para regatear nuevamente al delantero Robert Lewandowski, el 10 reconoció que «me habían molestado las declaraciones que había hecho Lewandowski. Porque yo, cuando gané el Balón de Oro, sentía de verdad lo que dije sobre él. Y que él hable de la manera que habló, la verdad que me molestó». A lo que agregó: «volví para regatearlo otra vez solo porque era él«.

También analizó su presente en el Inter Miami y en la MLS. Messi explicó que «lo dije varias veces y es una realidad. Intentaré competir siempre al máximo y soy el primero en saber cuándo puedo estar y cuándo no. Soy consciente también de que me fui a una liga menor, pero pasa mucho por lo personal y la manera de afrontarlo y de competir de uno»