El chileno Joaquín Niemann alcanzó el tercer título de su carrera profesional. Joaco se impuso en una emocionante definición al japonés Rikuya Hoshino y logró quedarse con el título del Abierto de Australia de golf, torneo correspondiente al DP World Tour.

Niemann terminó el torneo con 217 golpes, 14 bajo el par. Los mismos que consiguió el japonés, por lo que la definición del campeón tuvo que estirarse a unos play-off.

Al inicio de esta definición, ambos golfistas terminaron la ronda con un birdie. No obstante, en la segunda etapa fue Niemann quien se impuso luego de conseguir un eagle, el cual le significó el título al chileno.

De esta forma, Joaco consigue su tercer título en el profesionalismo y el primero de un chileno en este circuito, quedando, nuevamente, registrado en los libros dorados de este deporte.

Chile’s Joaquin Niemann wins the men’s @AusOpenGolf title on the second playoff hole with an eagle! pic.twitter.com/h42oOpDWTb