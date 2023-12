Comparte

El director técnico chileno, Jaime García, reaccionó a los dichos del actual entrenador de Ñublense, Hernán Caputto, quien lo acusó de beber alcohol con los jugadores durante su proceso.

“¿El indisciplinado de García? ¿El que chupaba con los jugadores?”, fueron las acusaciones de Caputto luego que algunos fanáticos pidieran el regreso del DT.

Posteriormente, el ex estratega de Universidad de Chile se retractó de los dichos. “Quiero pedir disculpas a Jaime García por las palabras mal utilizadas en un video que fue grabado, de muy mala manera, por algunos hinchas. No son todos, la verdad que hay gente que me trata bien, pero fue muy duro eso”, comentó.

Ante esta situación, García señaló al diario La Discusiónque “no me voy a referir a estos dichos que duelen y decepcionan de un colega de profesión. Estoy enfocado en mi futuro”.