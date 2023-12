Comparte

Las selecciones del viejo continente se preparan para la Eurocopa de Alemania 2024 que se disputará a mediados del próximo año. Uno de los grandes jugadores que renunció a la posibilidad de disputar el torneo es el portero del Real Madrid Thibaut Courtois. El meta de Bélgica recientemente se lesionó gravemente y no cree que pueda estar al 100% para defender la camiseta de su país.

En conversación con Sporza, la jirafa señaló que "debido a esta lesión, para mí no habrá ninguna Eurocopa. Primero me tengo que recuperar al 100% y es mejor no ponerle fecha. Si tengo suerte, podré jugar algún partido en mayo. Pero nunca podré estar 100% preparado para un gran torneo como la Eurocopa".

"Creo que es mejor brindar inmediatamente esa sinceridad al equipo nacional. No voy a estar en portería al 80%, mientras tengamos otros buenos porteros. Dejo mi honor a un lado y seré un apoyo adicional en junio. Ojalá podamos conseguir un título europeo", añadió.

El 10 de agosto de este año, Thibaut Courtois se cortó el ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda mientras estaba en plena pretemporada con el Real Madrid, lesión por la que tuvo que ser operado.

"Me gustaría disculparme por eso. Fue una decisión equivocada marcharse después del partido contra Austria. Me gustaría pedir disculpas al equipo y especialmente a la afición. Creo que fueron los más sorprendidos. Por lo tanto, sólo puedo pedir disculpas y lo siento", se disculpó el meta.