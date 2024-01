Comparte

El técnico Del Real Betis conversó con el Diario AS de España, donde manifestó que el pasado verano europeo tuvo un importante ofrecimiento para partir a dirigir al fútbol árabe.

"Hubo una oferta con papel desde Arabia, sí. Era de mucho dinero. Yo le había dicho que sí a China hace años. Entonces había terminado con Manchester City, esperé otras opciones como Milán o incluso Mónaco con Antonio Cordón, pero en septiembre llegó una oferta de China, me ofrecieron transformar un club por completo. Hicimos el plantel, el campo de entrenamiento, todo...", comenzó diciendo el chileno.

Sin embargo, pese a la jugosa oferta que rondaba los 15 millones de euros por temporada, Pellegrini comenta que siente mucho cariño por el Betis y que tiene un contrato que respetar.

"La diferencia es que ahora no estaba libre. Arabia me entusiasmaba bastante, es un mundo distinto y dudé mucho, pero el cariño que siento en el Betis es como en Málaga. No hubiese sido leal de mi parte. Me llamaron, pero no quería romper un contrato. Sentía que no era el momento de irme aunque estaban dispuestos a pagar la cláusula, concluyó el estratega.