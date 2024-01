Comparte

Carlos Palacios no se moverá del Estadio Monumental. La Joya, que era pretendida por Boca Juniors, rechazó el ofrecimiento desde Argentina y acordó su continuidad con Colo-Colo.

Así lo confirmó el presidente de Blanco y Negro, Alfredo Stöhwing, en la antesala del duelo con Everton. “Está descartado que Palacios vaya a Boca. Hemos llegado a un acuerdo con el jugador. Ya se firmó”, dijo el mandamás del cacique a ESPN.

“Les puedo asegurar a los hinchas que se queda”, enfatizó Stöhwing.

Por último, el presidente de ByN se refirió al fichaje de Braian Martínez a Everton. “Es parte de. En esta ocasión hice una excepción ya que había tantos rumores, pero hasta que no están firmadas las cosas en el fútbol no hay nada. No estaba firmado y se cayó, pero es parte del negocio del fútbol”, cerró.