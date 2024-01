Comparte

Xavi Hernández dejará a FC Barcelona al final de la temporada. Tras caer por 5-3 ante Villarreal, el entrenador del elenco azulgrana anunció que dirigirá al equipo hasta el próximo 30 de junio.

“Antes de que me hagan las pertinentes preguntas quiero anunciar que a partir del 30 de junio no seguiré como entrenador del Barça”, dijo sorpresivamente en la conferencia de prensa post partido.

“Lo hemos estado hablando con Laporta (presidente del club) y con el área deportiva. Como culé creo que el club necesita un cambio de dinámica. Como culé, pensando en el club y los jugadores creo que se liberarán y estarán más tranquilos. Pensando como hombre de club creo que lo mejor es irme el 30 de junio”, agregó.

“Dicho esto, daré lo máximo de mí los cuatro meses que quedan, creo que podemos hacer una buena temporada y espero que la dinámica cambie”, continuó.

Sobre las razones de su salida, Xavi explicó que “no es un tema de energía, es un tema de cambio de rumbo, incluso daré más estos cuatro meses. Pienso que podemos hacer una buena temporada, pienso que podemos luchar la Liga estando a 10 puntos”.

Por último, además de ratificar que su decisión es “irrevocable”, dijo que “no sé qué me depara el futuro porque este cargo me hace estar menos con la familia, ellos sufren y no puedo ser tan egoísta toda mi carrera. Estaré en casa un tiempo y a descansar, que me hace falta estar con mis hijos”.

Recordar que Barcelona viene de perder la final de la Supercopa de España ante Real Madrid y quedar eliminado de la Copa del Rey a manos de Athletic de Bilbao en los cuartos de final.