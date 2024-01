Norwich City, con Marcelino Núñez como titular, no pudo en su visita a Liverpool. La escuadra del chileno cayó por 5-2 y se despidió de la FA Cup en la cuarta ronda.

Los Reds, que jugaron su primer partido tras el anuncio de Jürgen Klopp de dejar el equipo a final de temporada, abrieron el marcador a los 16 minutos con tanto de Curtis Jones.

Pese a ello, los Canarios no bajaron los brazos y lograron igualar rápidamente el marcador gracias al gol de Ben Gibson a los 22 minutos.

Sin embargo, Liverpool demostró su poderío y con anotaciones de Darwin Núñez (28’), Diogo Jota (53’), Virgin van Dijk (63’) y Ryan Gravenberch (90+5') sentenciaron el partido. El segundo descuento de Norwich fue obra de Borja Sainz (69’).

De esta forma, el cuadro de Anfield avanzó a la siguiente ronda, mientras que el elenco de Núñez dijo adiós al certamen inglés.

Our FA Cup campaign comes to an end. pic.twitter.com/eK9xFXuxLY

— Norwich City FC (@NorwichCityFC) January 28, 2024