Lewis Hamilton será piloto de Ferrari a partir de 2025. El británico, siete veces campeón mundial, dejará Mercedes al final de la temporada 2024 y se unirá a la escudería italiana.

“Ferrari se complace en anunciar que Lewis Hamilton se unirá al equipo en 2025 con un contrato multianual”, informó la escudería más ganadora de la Fórmula 1.

Previo al anuncio, Mercedes confirmó que “se separarán” con Lewis Hamilton a final de la temporada 2024 luego que el piloto británico activara una liberación de contrato.

Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team and Lewis Hamilton will part ways at the end of the 2024 season. Lewis has activated a release option in the contract announced last year.

— Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) February 1, 2024