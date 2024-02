Comparte

Universidad Católica espera contratar a un defensor central para comenzar a cerrar el plantel 2024. Así lo ha dicho su entrenador y los directivos del cuadro precordillerano. En ese sentido, el nombre que más cercano se veía era el de Benjamín Kuscevic, exCruzado que no estaba obteniendo minutos en su club, el Coritiba.

No obstante, durante las últimas horas esa situación cambió, ya que desde Brasil adelantaron que el defensor está muy cerca de partir a préstamo al Fortaleza, como parte de una operación que quiere concretar el cuadro ‘Coxa’.

Debido a lo anterior, en la presentación de Lucas Menossi, el gerente deportivo de la UC, José María Buljubasich se refirió al tema del exdefensor Cruzado. “Lo de Benjamín, hay versiones o posibilidades que vaya a otro equipo. No está cerrado ni para allá ni para acá, por lo tanto, todavía hay posibilidades que se pueda hacer”, aclaró el Tati.

“En el fútbol hasta que no se firman las cosas, no se pueden dar por hechas. Nos gustaría contar con Benja en la medida que se pueda (…) si no se da, evaluaremos. Hay nombres en otras posiciones”, agrega Buljubasich.

Finalmente, y relacionando el tema de los seis extranjeros y el fichaje de un defensor, sostuvo que “si las bases y reglamentos permiten seis, evaluaremos si es necesario o no traerlo. No quiere decir que, porque votamos cinco, no podamos tener seis, hay que dejarlo claro. La competencia es para todos igual”.