Bayer Leverkusen sigue imparable. El equipo dirigido por Xabi Alonso suma 33 partidos sin perder y es el líder exclusivo de la Bundesliga, con ocho puntos de ventaja sobre el Bayern Múnich. Un presente que solo trae sonrisas en la interna del club.

Pero este ambiente distendido en el equipo alemán a veces genera bromas que pueden asustar a más de alguno. Fue el caso de Granit Xhaka, quien marcó un golazo en la victoria del Bayer sobre el Mainz. El suizo anotó desde fuera del área con un espectacular remate que abrió el camino de la victoria para el Leverkusen.

Sin embargo, los problemas llegaron en la celebración, ya que luego de una pequeña corrida hacia la banda lateral, el suizo se toma la parte posterior del muslo. Indicio claro de un desgarro. La situación alertó a los médicos que estaban listos para entrar a la cancha. No obstante, se trataba solo de una broma del ex Arsenal, que simuló una lesión. Y en solo segundos, pasó de generar un susto tremendo en la banca a sonrisas de relajo.

This Granit Xhaka celebration is all you need to see today😂😂 pic.twitter.com/zocpdTOW9S