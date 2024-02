Comparte

El entrenador de Colo-Colo, Jorge Almirón, conoció durante la conferencia de prensa la reducción de aforo para el duelo ante Godoy Cruz por Copa Libertadores, y no ocultó su disconformidad por la decisión adoptada por las autoridades.

“Me estoy enterando… Hasta que llegué a la conferencia todavía no se podían vender las entradas, porque no había certeza de cuánta gente iban a dejar entrar. Es una lástima, yo pensé que la autoridad que está a cargo de esta toma de decisiones, la señora Pamela Venegas, que es gente de fútbol y en el contexto que estamos… hace mucho que no se juega en este estadio, la llegada de Arturo Vidal, Colo-Colo que es uno de los máximos representantes del fútbol nacional, y necesitamos el apoyo de la gente”, dijo el DT.

“El torneo es muy importante, me tocó estar en la final y hay muchísimas cosas en juego. La verdad es que es una lástima que no se pueda asegurar la capacidad del estadio, que no se pueda llegar porque hubiese sido una fiesta. La gente venía a presenciar una fiesta. La última vez que se llenó fue cuando llegó Arturo Vidal y ahora lo querían ver en vivo… es una lástima que no se pueda organizar bien”, agregó.

“La gente se iba a comportar bien porque entiende el momento que está viviendo el equipo, lo que menos queremos es ser perjudicados. Estoy seguro que la gente no quiere perjudicar al club… es una desagradable sorpresa para mí, pensé que se iba a organizar bien”, insistió.

“El fútbol no nació ayer ni hoy, y este estadio se construyó para un aforo completo, al igual que el Estadio Nacional, para recibir a muchísima gente. Es una lástima y ojalá que no siga pasando porque sino la gente no tendrá fútbol, no va a poder ir al estadio… me sorprende, es una lástima y me pone triste”, sentenció.