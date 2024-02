Comparte

Exequiel Palacios fue uno de los campeones con la Selección de Argentina en Qatar. El futbolista del Bayer Leverkusen fue parte de ese histórico plantel que recibió una medalla única. Sin embargo, a poco más de un año de ese hito, el trasandino perdió su presea dorada y la camiseta de la final ante Francia.

Es que, de acuerdo a la prensa argentina, la ex pareja del jugador, Yesica Frías, decidió vender la presea y la camiseta de Qatar 2022, ya que Palacios dejó de pagar las cuotas del departamento que alguna vez compartieron.

“El departamento no lo quiere terminar de pagar porque no sabía si le iba a quedar a él o no. Yo solo le pido lo que me corresponde, ni siquiera los bienes gananciales que tiene en Alemania”, explicó en el programa Socios del Espectáculo, de Canal 13.

La venta de los objetos fue confirmada por la misma mujer en su cuenta de Instagram, junto al texto: “El comprador de la primera camiseta, una cuota menos”. Y, luego, apareció otra foto, con el mismo comprador, pero esta vez luciendo la medalla de campeón del mundo.