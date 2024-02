Comparte

Paul Pogba reaccionó a través de sus redes sociales a la sanción que le otorgó la Fiscalía Antidopaje de Italia de permanecer fuera del fútbol por cuatro años. El francés se demostró en desacuerdo con el veredicto, lamentando la decisión.

“Hoy he sido informado de la decisión del Tribunale Nazionale Antidoping y creo que el veredicto es incorrecto”, comenzó lamentando en un comunicado compartido en su cuenta de Instagram.

“Estoy triste, sorprendido y con el corazón roto porque me hayan arrebatado todo lo que he construido en mi carrera como jugador profesional”, continuó el campeón del mundo en 2018.

“Cuando esté libre de restricciones legales, la historia completa se aclarará, pero nunca he tomado a sabiendas o deliberadamente ningún suplemento que viole las normas antidopaje. Como atleta profesional nunca haría nada para mejorar mi rendimiento usando sustancias prohibidas y nunca he faltado al respeto o engañado a compañeros atletas y aficionados de ninguno de los equipos en los que he jugado o en contra”, explicó Pogba.

Finalmente, el volante de 30 años contó que “como consecuencia de la decisión anunciada hoy apelaré ante el Tribunal de Arbitraje del Deporte”.