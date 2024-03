Comparte

El portero de Universidad de Chile, Gabriel Castellón, no quedó ajeno a las declaraciones del defensor de Colo-Colo, Maximiliano Falcón, quien afirmó que el domingo saldrán a “arrancarle la cabeza” a los azules. El guardameta de la U prefirió no entrar en polémicas e hizo un llamado a no incitar a la violencia.

“No soy de hablar tantas cosas, creo que lo que nosotros tenemos que hacer es bajar un poco la agresividad hacia la gente. La delincuencia está muy peligrosa y en los estadios se están sufriendo muchas agresiones, incluso a mí en Copiapó me llegó un rollo de papel en la espalda, entonces hay que tratar de bajarle a eso”, dijo en conferencia de prensa.

“Nosotros como plantel enfocarnos en lo que hay que hacer dentro de la cancha, hablar de afuera no va a ayudar mucho a lo que tenemos que hacer dentro. Ese es el objetivo principal nuestro, poder demostrar lo que hacemos en la semana”, agregó.

Respecto al partido, en tanto, Castellón afirmó que “hay que salir de la misma forma en la que hemos planteado en los otros partidos. Salir a presionar, tener control de juego. Sabemos cómo juega el rival y debemos prepararnos de buena manera”