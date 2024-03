Los jugadores de Colo-Colo están molestos. Y no por el agridulce empate ante Sportivo Trinidense en la Fase 3 ida de la Copa Libertadores, sino por un desacuerdo con Blanco y Negro. De hecho, los futbolistas se fueron sin hablar tras el partido en Asunción.

Así lo informó ESPN Chile, quienes detallaron que el plantel albo se retiró en silencio luego de que no llegaran a acuerdo con la concesionaria por los premios correspondientes a participaciones del equipo en torneos internacionales.

Una acción que le puede costar caro al ‘Cacique’, ya que la Conmebol multa a los equipos que sus jugadores no cumplen con la obligación de acompañar al técnico en conferencia de prensa y no habla en zona mixta.

Los jugadores de Colo Colo decidieron no hablar con la prensa en Paraguay en modo de protesta tras no llegar a acuerdo con ByN por los premios asociados a su participación internacional.

Conmebol multará a los albos por no dar declaraciones tras el partido. @ESPNChile