Se acerca una nueva fecha FIFA para La Roja, el cual marcará el debut de Ricardo Gareca en la banca de la Selección Chilena. Uno de estos partidos amistosos en la fecha doble será ante Francia, combinado europeo que ya presentó su nómina.

En el listado, el entrenador Didier Deschamps no se guardó nada. Por ejemplo, el DT citó a Aurelien Tchouameni, Eduardo Camavinga, Kylian Mbappé, Ousmane Dembelé, entre otros.

De hecho, dentro de los nominados también aparece Antoine Griezmann, quien en los últimos días tuvo una polémica con Alexis Sánchez en la Champions League. Es que el francés lo trató de “cagón” tras errar un penal en la definición entre el Atlético de Madrid e Inter de Milán.

El duelo entre La Roja y Francia se jugará el martes 26 de marzo a las 17 horas en el Estadio Vélodrome, donde hace de local el Olympique de Marsella.

