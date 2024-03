Comparte

El técnico de la selección de Nicaragua, Marco Antonio Figueroa, se enfrascó en una discusión con el periodista peruano Gonzalo Núñez. El chileno se molestó en plena entrevista al momento en el que el comunicador ninguneó su trabajo al mando del seleccionado centroamericano.

“No me conoces a mi como técnico, es porque no conoces el proceso que llevamos. Y si tu crees que Nicaragua es fácil para Perú, te estoy diciendo que totalmente estás equivocado. ¿Por qué? Porque no conoces”, encaró el Fantasma al momento en que se cuestionaba la decisión del entrenador de Perú, Jorge Fossati, de enfrentar a Nicaragua en vez de a Italia.

“Bueno, en las apuestas claramente está Perú arriba”, respondió el periodista.

Entonces, Figueroa sacó toda su artillería: “¿Sabes lo que hago con las apuestas? Me las paso por el cu… No soy tan grosero, pero no tengo, no tengo la necesidad de hablar ni ser tan tan pelado como tú. Sí, creo que en el fútbol tiene una enorme, un enorme diferencia de los años 80, a los años 2000, hay una diferencia muy grande y eso a es a favor del futbolista”, señaló.

Ante la insistencia del comunicador peruano sobre si era mejor idea jugar contra Nicaragua que con Italia, el ex entrenador de la U y la UC no aguantó más y dijo “¿No me puede llamar otra persona?”. Ante la negativa, el chileno simplemente cortó la comunicación.