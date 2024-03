Comparte

La estrella de la selección de Francia, Kylian Mbappé, se refirió a la derrota ante Alemania el pasado fin de semana y advirtió que esperan dejar atrás el mal rato ante La Roja este martes.

“Es una advertencia, pero no vamos a tirar por la borda todo lo que hemos hecho. No vamos a fusilar a los muchachos después de un solo partido. Seguimos juntos, unidos, llenos de confianza y humildad. Estamos listos para continuar mañana”, dijo sobre la caída ante los germanos.

“Hemos vuelto a ver las imágenes. El entrenador nos habló y nos dio un discurso. Tenemos que ponerlo en práctica en el campo. Venir acá es mi responsabilidad, sobre todo después de una derrota. Si hubiéramos ganado, no creo que hubiera venido. Pero hay que asumir la responsabilidad de esa derrota”, agregó.

El atacante de París Saint-Germain, además, indicó que “ha faltado liderazgo, eso está claro. Pero nos superaron en muchos aspectos. Son indicadores, aunque sea un partido amistoso. Nos toca reaccionar para no crear dudas en el equipo que no existen este momento”.

Por último, se refirió al hecho de jugar en Marsella, ciudad del clásico rival de su equipo. “Durante la mayor parte de mi carrera, he venido aquí como rival. Como jugador de la selección francesa, va a ser genial jugar aquí. Hay un gran ambiente. Es uno de los estadios más calientes que hay. Dan ganas de hacer un buen partido”, señaló.

“Voy a concentrarme en mi juego y no importa cómo me reciban. Entenderé si me silban, hay un Clásico (Marsella-PSG) el domingo. No cambiará mi forma de jugar- Pero si no me silban, estaré gratamente sorprendido”, cerró.