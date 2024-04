Comparte

La campeona panamericana de tiro con skeet en Santiago 2023, Francisca Crovetto, se prepara para nuevos desafíos en su camino hacia los Juegos Olímpicos de París 2024. En una entrevista con Matías Fuenzalida para el programa En sus Marcas de Agricultura TV, Crovetto habló sobre los principales desafíos de su exitosa carrera, sus objetivos rumbo a las próximas olimpiadas y la importancia del apoyo psicológico en el deporte.

Crovetto viajará el próximo martes 16 de abril a Italia, donde entrenará bajo la guía de su entrenador, quien reside en dicho país. Desde el viejo continente, continuará su viaje hacia Doha para competir en Qatar. Después de una semana, volverá a Italia para retomar los entrenamientos antes de dirigirse a Bakú, Azerbaiyán, para otra competencia.

En cuanto a su desempeño reciente, Crovetto destacó su actuación en el Panamericano específico realizado en República Dominicana, donde obtuvo una marca de 123 en 125 y un récord panamericano. “Mi objetivo es estabilizarme en una marca sobre 120 en las competencias de tiro skeet“, explicó.

La deportista del Team Chile se mostró feliz por haber logrado la clasificación para sus cuartos Juegos Olímpicos un año antes, en el Mundial de Tiro en Azerbaiyán, a pesar de la dura competencia. “Habían cuatro cupos olímpicos y más de 80 tiradores de 90 países“, mencionó, subrayando la magnitud del logro.

La deportista también habló sobre la presión en su deporte, señalando que es importante adaptarse a cualquier tipo de adversidad y salir adelante de un mal tiro. Además, destacó la importancia de trabajar con psicólogos deportivos y clínicos para desarrollar habilidades mentales.

“Acá fallaste el primer plato, que fue lo que me pasó por ejemplo en los Juegos Panamericanos. Yo partí fallando el primer plato de la competencia, imagínate. Mi primer mega evento fue el 2007 y ahí partí trabajando con con un psicólogo deportivo, que me ayudó muchísimo durante diez años y después de eso siento que me dio todas las herramientas para para enfrentar adversidades”, sostuvo Crovetto.

Crovetto ha estado compitiendo desde los 17 años y espera continuar con este ritmo por varios años más, aunque considera la posibilidad de ser madre en el próximo ciclo olímpico. A lo largo de su carrera, ha enfrentado desafíos, pero siempre ha encontrado formas de mantenerse motivada y seguir adelante.

El camino hacia los Juegos Olímpicos de París 2024 sigue siendo una prioridad para Crovetto, quien continuará preparándose y enfrentando desafíos en su carrera con determinación y pasión.

