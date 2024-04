Comparte

El capitán de Colo-Colo, Esteban Pavez, hizo una autocrítica respecto al desempeño del equipo en el Campeonato Nacional y advirtió que saldrán a buscar el triunfo ante Universidad Católica el fin de semana.

“Somos conscientes que estamos al debe en el campeonato, ya son cuatro derrotas. Sabemos que la U está bien lejos de nosotros, pero a nosotros lo que no importa ahora es ganar para salir de esta mala racha”, dijo el volante del cacique.

“Confiamos mucho en el equipo. El otro día no se ganó, pero se hizo un buen partido, la pelota no quiso entrar. Siempre analizo y veo los partidos, el otro día llegamos en más de 20 ocasiones y no pudimos concretar. A veces el fútbol tiene esto, ellos nos llegaron dos veces, así que tenemos que mejorar la concentración, pero no se hizo un mal partido. Creo que el equipo juega bien, el otro día no tuvimos la suerte de convertir, pero este equipo sabe que juega bien y estamos convencidos de eso”, agregó.

“Estamos al debe. Yo creo que sería peor y un poco más duro si el equipo no generara ocasiones. En el fútbol lo más difícil es generar ocasiones, para nosotros lo más fácil sería meternos atrás y tirar pelotazos como casi todos los equipos nos vienen a jugar acá, pero nosotros siempre estamos intentando y creo que eso es importante. Estamos jugando con mucho coraje, el otro día llegamos más de 20 veces y a pasa que no se puede embocar. Sabemos que en el fútbol hay que ganar, sobre todo en Colo-Colo, pero creo que va a llegar porque tenemos buen plantel y jugamos bien. Más allá de la derrota, el equipo está haciendo bien las cosas futbolísticamente. Pero sabemos que lo más importante que tiene el fútbol es ganar”, continuó.

Proyecto de remodelación y cancha del Monumental

Pavez nuevamente abordó el proyecto de remodelación del Estadio Monumental anunciado por el presidente de Blanco y Negro, Alfredo Stöhwing, y aseguró que “me parece que es lo lógico, ojalá hubiese pasado antes, pero obviamente tiene que ser un punto de inicio que esperemos que sea el centenario. Este estadio necesita tener buenas instalaciones porque las entradas no son baratas”.

“Me ha tocado estar en otros estadios y lo primordial son los baños, que los asientos están limpios, lo mismo los acrílicos. Sé que es difícil, pero ojalá llegáramos en unos años jugar sin acrílicos y sin rejas como se hace en todos lados. Ojalá que eso sea lo que quiera Colo-Colo y la ANFP, que todos los estadios para un espectáculo, sin rejas porque es muy lindo jugar así. Pero acá siempre tenemos ese tipo de problemas con los espectáculos”, agregó.

Respecto a la cancha, el mediocampista señaló que “está espectacular, hicieron un gran trabajo los cancheros. Nosotros nos preocupamos mucho de la cancha porque es muy importante para nosotros y ahora está en óptimas condiciones”.

Por último, Pavez se refirió a las elecciones que tendrán lugar en las próximas semanas, donde se definirá al presidente de Blanco y Negro. “Estoy agradecido de esta institución, siempre he dicho que quiero lo mejor para Colo-Colo. Lo único que me importa es que la persona que esté sea Aníbal (Mosa), Alfredo (Stöhwing) o alguien del Club Social, quiera lo mejor para el club. Eso es lo más importante, más allá de su beneficio propio. Lo más importante es Colo-Colo, más allá de los intereses políticos de cada uno”, cerró.